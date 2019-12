Akrobat bei Dom-​​Jubiläum schwer verletzt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Des acrobates et des musiciens à plusieurs mètres du sol dans un spectacle féerique, c’était Envolée Céleste, l’ouverture les célébrations des 800 ans de la cathédrale Saint-Étienne de #Metz ????. pic.twitter.com/elBGxUcJO9 — Ville de Metz (@MairiedeMetz) December 8, 2019

Am Sonntagabend ist einer der Akrobaten der «Envolée céleste»-Show auf dem Place Jean-Paul-II in Metz mehrere Meter in die Tiefe gestürzt, wie Le Républicain Lorrain berichtete. Die Akrobatik-Show wurde anlässlich des 800-jährigen Bestehens der Kathedrale Saint-Étienne aufgeführt.

Das 58-jährige Opfer wurde bei dem Sturz schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ursache für den Sturz ist aktuell noch nicht bekannt.

(L'essentiel)