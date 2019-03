Mädchen wird von Zug erfasst und stirbt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Sonntagmittag ist ein Mädchen von einem Zug erfasst worden, als sie gerade Bahngleise überqueren wollte, der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr am Bahnhof der Stadt Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle) in der Nähe von Nancy.

Der Teenager, der zwischen «12 und 13 Jahren» alt gewesen sein soll, wurde laut einer Mitteilung bei der Überquerung der Gleise von einem TER tödlich erfasst. Sie war demnach in Begleitung eines weiteren Mädchens, das jedoch unversehrt blieb.

Der Zugverkehr wurde daraufhin eingestellt. Bahnreisende mussten in Nancy aussteigen und ihre Fahrt mit einem Bus fortsetzen.

(L'essentiel/afp)