CGDIS meldet 25 Einsätze wegen «Antonia»

Die Serie heftiger Stürme in der Großregion ist in der Nacht weitergegangen. Sturmtief «Antonia» sorgte erneut für schwere Sturmböen, nachdem in den vergangenen Tagen bereits durch die Orkantiefs «Ylenia» und «Zeynep» Bäume umgestürzt und Gebäude beschädigt worden waren. Auch MeteoLux warnte bereits am Sonntagabend vor Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometern. Der CGDIS musste in den vergangenen Stunden 25 mal ausrücken, meist wegen abgebrochener Äste oder entwurzelter Bäume.

Verkehrsstörungen durch den Sturm in Luxemburg:

- CR334 zwischen Boxer und Clerf, Strecke komplett gesperrt wegen umgestürztem Baum

Canton Clervaux, CR334 zwischen Boxhorn und CR334

- N27 bei Bockholtz: Baum auf der Straße

Canton Wiltz, N27 zwischen Abzweig nach Bockholtz und Abzweig nach Dirbach

- CR102 zwischen Mamer und Dippach (Straßenschäden nach dem Sturm)

Canton Capellen, CR102 zwischen Mamer und N5 in Dippach

- CR168 zwischen Nörzingen und Schifflingen (Straßenschäden nach dem Sturm)

Canton Esch-sur-Alzette, CR168 zwischen Noertzange und Schifflange

Für etliche Regionen von der Ostseeküste bis zum Alpenrand war die Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes in der Nacht auf Montag orange bis rot eingefärbt - dort bestanden Unwetterwarnungen vor Sturm- und Orkanböen. Bäume könnten entwurzelt werden, Dachziegel oder andere Gegenstände herabstürzen. «Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien!», hieß es vom DWD für die betreffenden Regionen. «Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!» Noch in der Nacht von Sonntag auf Montag hatte MeteoLux die Warnstufe auf gelb zurückgestuft.

Auch in der Großregion hielt «Antonia» die Rettungskräfte in Atem. In der Wormser Innenstadt sind in der Nacht zum Montag mehrere Häuser und Autos durch das Sturmtief «Antonia» beschädigt worden. Dachteile seien durch den Wind von Häusern getrennt worden und auf anderen Häusern sowie Autos gefallen, teilte die Polizei am Montag mit. Das genaue Ausmaß des Schadens sei derzeit noch nicht feststellbar.

« Wind wird die Woche aber weiter Thema bleiben »

«Die Sturmlage müssen wir bis zum Montag noch durchstehen», hatte ein DWD-Meteorologe in Offenbach am Sonntag vorhergesagt. Auch MeteoLux erwartet noch am Montagnachmittag vereinzelte Sturmböen zwischen 65 und 90 Stundenkilometern. Erst ab dem Abend beruhige sich das Wetter. «Der Wind wird die Woche aber weiter Thema bleiben», erklärte er. «Allerdings wird das eine ganz andere Hausnummer als das, was wir in diesen Tagen erleben.» Der Dienstag in der Großregion wird zunächst wolkig bis stark bewölkt aber niederschlagsfrei, später kommt es laut DWD bei sieben bis elf Grad jedoch auch vermehrt zu Regen und in Höhenlagen zu Schneeregen. Außerdem werden stürmische Böen erwartet. Am Mittwoch hingegen zieht der Regen ab, es wird nur gering bewölkt und heiter bei 9 bis 13 Grad. Der Wind ist nur noch schwach.

In den vergangenen Tagen waren wegen der Orkantiefs «Ylenia» und zuletzt «Zeynep» mindestens sechs Menschen bei Unfällen in Deutschland gestorben. Tödliche Unfälle gab es auch in mehreren anderen Ländern Europas, etwa in Polen, den Niederlanden, Großbritannien und Belgien. In Luxemburg kam niemand zu Schaden.

(L'essentiel/dpa)