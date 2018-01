Maskierte Männer überfallen Autoinsassen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im saarländischen Roden, dem größten Stadtteil von Saarlouis, kam es am Donnerstagabend gegen 20 Uhr zu einem Überfall. Als drei Männer in einem Audi A3 auf einem Parkplatz in der Bahnhofsstraße parkten, wurden sie von fünf unbekannten Personen, die nach Angaben der Opfer mit mehreren Messern ausgestattet waren, angegriffen.

Zwei Männer haben blutende Stichwunden erlitten und mussten ins Krankenhaus gebracht werden – der dritte Insasse blieb unverletzt. Die Heckscheibe des Wagens ging bei dem plötzlichen Angriff zu Bruch. Nach der Tat flüchteten die fünf vermummten Personen in verschiedene Richtungen und konnten bislang nicht ausfindig gemacht werden. Die Polizei fahndet nach einem schwarzen Auto in der Größe eines VW-Golfs mit weißer Aufschrift, welches möglicherweise als Fluchtauto genutzt wurde.

(L'essentiel)