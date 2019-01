Ausgesetzter Hase erfriert bei Minustemperaturen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Tierquäler haben in Saarbrücken einen Hasen auf einem Parkplatz sterben lassen. Sie setzten das Tier in einem Käfig bei Minustemperaturen aus. Entdeckt wurde es am Sonntagnachmittag von Passanten. Die alarmierte Polizei fand den Hasen versteckt hinter einem Anhänger.

In unmittelbarer Nähe entdeckten die Beamten einen zweiten Hasen, der verwirrt umherlief. Er konnte sich offenbar aus dem Käfig befreien. Das lebende Tier wurde in die Obhut der Tierrettung Saarland gegeben. Gegen den unbekannten Aussetzer der Tiere wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Zeugen der Tat werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt in Verbindung zu setzen.

(sw/L'essentiel)