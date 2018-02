14-​​Jähriger bleibt in Kinderschaukel stecken

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mit einer Rettungsschere hat die Feuerwehr in Sulzbach/Saar einen 14-Jährigen aus einer Kleinkind-Schaukel auf einem Spielplatz befreit. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der Jugendliche sich zunächst in den Sitz der Schaukel gestellt, war aber dann hineingerutscht und kam nicht mehr heraus.

Auch seinen Freunden gelang am Samstagabend keine Hilfe – so dass sie den Notruf wählten. Nach der Aktion entfernte die Feuerwehr die Schaukel komplett.

(L'essentiel/dpa)