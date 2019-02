Ein ungewöhnlicher Blick auf das AKW Cattenom

Solche Aufnahmen sind selten: Der russische Kosmonaut Sergej Riazanski hat das Kernkraftwerk Cattenom am 24. Januar von der Internationalen Raumstation ISS aus aufgenommen. Nun veröffentlichte er das Foto via Twitter.

Es zeigt vier Rauchsäulen, die aus den Schornsteinen des Kraftwerks in den Himmel aufsteigen. Deutlich zu sehen ist auch die Mosel, die sich um die Anlage windet sowie den künstlich angelegten Mirgenbacher Stausee, aus dem Kühlwasser entnommen wird.

On the shot is the #Cattenom Nuclear Power Plant which is located in Grand East in the Cattenom commune, #France. Being in close proximity (3 km) from the Moselle River, the Plant is located 20 m above the level of the floods that have ever occurred in this region. pic.twitter.com/RgadptLvLW