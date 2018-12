Er attackierte seinen Vater mit der Axt

Das Aufeinandertreffen der ganzen Familie kann an Weihnachten schon mal im Streit enden. Im belgischen Verviers ging das am gestrigen Heiligabend so weit, dass ein 45-jähriger Mann seinen 69-jährigen Vater nach einem heftigen Streit mit einer Axt in die Hand schlug.

Die Polizei verhaftete den Täter als sie am Tatort eintraf. Er sollte heute dem Richter vorgeführt werden, wie die belgische Seite DH berichtet.

(L'essentiel)