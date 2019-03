In Koblenz enthauptet – «Aktenzeichen» sucht Mörder

Der obdachlose Michael Straten ist am 22. März 2018 gewaltsam ums Leben gekommen. Die Ermittler sprechen von einem «bestialischen Mord». Michael Straten wurde auf dem Koblenzer Hauptfriedhof enthauptet. Der 59 Jahre alte Obdachlose übernachtete seit mehreren Jahren regelmäßig auf dem Friedhof und war tagsüber in der Innenstadt und am Hauptbahnhof unterwegs. Straten war neun Jahre lang Besitzer eines Kunsthandelgeschäfts. Seit 2012 war er obdachlos und übernachtete auf dem Koblenzer Hauptfriedhof. Er hielt sich oft in Spielhallen auf und mit Gelegenheitsjobs über Wasser.

Fast ein Jahr später, sucht die Kripo Koblenz noch immer nach Hinweisen. Auch das Motiv sei bislang noch völlig unklar. Thomas Lauxen, Hauptkommisar der Kriminalpolizei Koblenz, war am Mittwochabend zu Gast in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst». Laut Lauxen gehe die Polizei nicht davon aus, dass Straten ein Zufallsopfer war, da er in einem abgelegenen Nachtlager übernachtete, an dem man nicht zufällig vorbeikomme. Zudem habe Straten gegen 18.30 Uhr gemeinsam mit einem Bekannten das Café «Baristaz» am Koblenzer Hauptbahnhof verlassen. Hier wurde er das letzte mal gesehen. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Tat nur wenig später ereignete.

Nun wird die Bevölkerung um Hinweise gebeten: Wer am Abend des 22. März 2018 einen älteren Mann mit Kappe und grauen gelockten Haaren im Stadtzentrum Koblenz, am Hauptfriedhof oder in der Nähe des «Pulverturms» gesehen hat, solle sich an die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261-103-23-45 wenden. Zudem weist Lauxen daraufhin, dass eine Wesensveränderung des Mörders nach der Tat nicht ungewöhnlich sei. Wer also nach dem 22. März 2018 Auffälligkeiten bei einer Person aus seinem Umfeld bemerkt habe, solle sich ebenfalls melden. Zur Belohnung stehen 25.000 Euro aus.

