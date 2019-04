Jetzt werden die Knöllchen verschickt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf rheinland-pfälzischen Straßen sind bei der diesjährigen Polizei-Kontrollaktion «Blitzermarathon» tausende Raser erwischt worden. Landesweit seien innerhalb von 24 Stunden 6120 Fahrer am Mittwoch geblitzt worden, bilanzierte das Landeskriminalamt in Mainz am Donnerstag. Die Raser müssten nun mit einem Knöllchen und teils sogar mit einem Fahrverbot rechnen.

Die Beanstandungsquote sei von 3,8 Prozent im Vorjahr auf 4,3 Prozent gestiegen. Beim europaweiten «Blitzermarathon» waren laut LKA in Rheinland-Pfalz 180 Polizisten zusammen mit Ordnungsbehörden im Einsatz. Sie hätten 175.446 Fahrzeuge an insgesamt 62 Stellen kontrolliert.

Raser doppelt so schnell wie erlaubt

Im Saarland hat die Polizei 2222 Fahrer mit Bleifuß erwischt. Die Beamten hätten landesweit fast 37.000 Fahrer überprüft, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Im Vergleich zu der 24-stündigen Kontrollaktion im vergangenen Jahr sei die sogenannte Überschreitungsquote um 6 Prozent gestiegen. Damals waren 4,2 Prozent erwischt worden.

Besonders eilig hatte es ein Fahrer nahe Losheim (Kreis Merzig-Wadern). Erlaubt war laut Polizei in dem Bereich Tempo 70 – der Fahrer hatte allerdings mehr als die doppelte Geschwindigkeit drauf. Ihn erwarte nun neben Punkten und Bußgeld auch ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Mit dem 24-stündigen «Blitzermarathon» wollte die Polizei in mehreren Ländern Europas auf die Gefahren und Folgen zu schnellen Fahrens hinweisen. Die Aktion begann am Mittwochmorgen. Es geht den Angaben zufolge nicht darum, möglichst viele Raser zu erwischen, sondern auf Gefahrenstellen im Verkehr hinzuweisen. Zu hohes Tempo ist laut Polizei mit deutlichem Abstand Hauptunfallursache bei Verkehrsunfällen mit Getöteten und Schwerverletzten.

(L'essentiel)