Radfahrer fährt kleines Mädchen rücksichtslos um

Die Szene im Naturpark Hohe Venn in der Eifel sorgte für Empörung in den sozialen Netzwerken. Ein Radfahrer, der es am ersten Weihnachtsfeiertag etwas eilig hatte, fuhr ein fünfjähriges Mädchen von hinten um.

Der Vater des aus Verviers (Provinz Lüttich) stammenden Kindes berichtet anschließend gegenüber Sud Presse, den Radfahrer befragt zu haben. «Ich habe ihn gefragt, was mit ihm los sei», sagte er. Und er antwortete: ‹Ich habe geklingelt, Sie müssen sich nur bewegen.› Ehrlich gesagt, hätte er sich entschuldigt, hätte ich keine große Sache daraus gemacht. Aber für ihn war es nur unsere Schuld, also war es normal, so zu reagieren.»

Der Vater sagt, er habe Anzeige erstattet und seine Tochter ins Krankenhaus gebracht. Sie «hatte immer noch Schmerzen», sagt er. Sie ist auf die Unterarme gefallen, wir hatten Angst, dass sie eine Fraktur haben könnte. Aber es ist okay, körperlich geht es ihr gut. Dennoch fragt sie sich, warum ‹der Mann das getan hat›». Der Vater fügt hinzu, dass er das Video veröffentlicht hat, um Radfahrern und Fußgängern bewusst zu machen, dass bestimmte Dinge nicht gehen würden.

(L'essentiel)