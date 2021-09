Normaler Zugverkehr läuft wieder an

Der Zugverkehr in Rheinland-Pfalz und im Saarland soll nach dem Ende des Streiks bei der Deutschen Bahn am Dienstag wieder nach dem normalen Fahrplan laufen. Die Lokführergewerkschaft GDL hatte den Personenverkehr fünf Tage lang bestreikt. Der Ausstand sollte in der Nacht um 2 Uhr enden. Anschließend sollen Fern- und Regionalzüge wieder regulär fahren. Die Bahn empfiehlt aber trotzdem allen Reisenden, sich vor Fahrtantritt über das Internetportal oder die App des Unternehmens zu informieren.

Der bislang längste Streik der GDL im laufenden Tarifkonflikt hatte im Personenverkehr am Donnerstag begonnen. Es kam zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen. Auf vielen Linien war der Takt stark ausgedünnt. So fuhren viele S-Bahn-Linien im Rhein-Main-Gebiet stündlich oder entfielen komplett.

Nach Angaben der Bahn waren im Schnitt bundesweit etwa 60 Prozent der Verbindungen im Regionalverkehr ausgefallen. Im Fernverkehr war zum Ende der dritten Streiks jeder dritte Zug unterwegs. Züge anderer Bahnunternehmen waren von der Arbeitsniederlegung nicht betroffen.

(L'essentiel/DPA )