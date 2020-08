Autofahrer bei Raubüberfall schwer verletzt

Ein 25 Jahre alter Mann ist in Saarlouis bei einem Raubüberfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 25-Jährige in der Nacht zum Freitag in seinem Auto unterwegs als er von einem anderen Pkw zum Anhalten gezwungen wurde. Anschließend setzte sich ein Mann in das Auto des 25-Jährigen und nötigte ihn, dem anderen Wagen zu folgen. Auf einem Parkplatz hielten beide Fahrzeuge an. Aus dem ersten Auto stiegen nach Polizeiangaben zwei weitere Männer aus, die den 25-Jährigen mit Schlägen und Tritten traktierten.

Daraufhin nahmen sie dem Mann seinen Fahrzeugschlüssel ab und verlangten den Fahrzeugbrief. Dem Mann gelang es, zu einem nahe gelegenen Haus zu fliehen, von wo aus die Polizei gerufen wurde. Die Täter flüchteten in ihrem Fahrzeug, eine Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Der 25-Jährige wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

(l'essentiel/dpa)