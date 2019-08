Franzose tankt ohne zu Bezahlen in Deutschland

Das wars dann wohl: In enger Zusammenarbeit mit der Gendarmerie in Saargemünd ist es dem Ermittlungsdienst der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt gelungen, einem Tankbetrüger drei Fälle nachzuweisen.

Der 47-jährige Franzose aus Saargemünd hatte in den Jahren 2018 und 2019 dreimal an Tankstellen in Kleinblittersdorf und Güdingen getankt und sich anschließend ohne zu bezahlen aus dem Staub gemacht, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt.

Videoaufzeichnungen enttarnten den Mann

Beamten der Gendarmerie Saargemünd gelang es, den Wohnsitz des Verdächtigen zu ermitteln und ihn auf die Dienststelle in der Karcherstraße in Saarbrücken vorzuladen.

Dort konnte er anhand von Videoaufzeichnungen der Taten zweifelsfrei überführt werden. Während der Vernehmung auf der Polizeistation wurde der mutmaßliche Dieb dann auch geständig und gab alle ihm zur Last gelegten Taten zu.

Der entstandene Schaden in Höhe von 130 Euro wurde von ihm nachträglich bezahlt. Trotzdem wird er sich womöglich wegen dieser Taten demnächst vor Gericht verantworten müssen.

(fj/L'essentiel)