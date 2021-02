Bundespolizei liefert 49-​​Jährigen an Luxemburg aus

Am Donnerstag hat die Bundespolizei Trier an der deutsch-luxemburgischen Grenze einen 49-jährigen Mann an die großherzoglichen Behörden «überstellt». Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilt, lag gegen den Mann ein Auslieferungshaftbefehl des Großherzogtums vor.

Er muss sich offenbar wegen mehreren in Luxemburg begangenen Einbruchsdiebstählen verantworten. Er wurde am Morgen am Grenzübergang Wasserbilligerbrück/Wasserbillig an die luxemburgische Polizei übergeben.

(L'essentiel/dpa)