Gesundheitsamt blickt besorgt auf Luxemburg

Der starke Anstieg der Neuinfektionen in Luxemburg beschäftigt auch die angrenzenden Landkreise in Rheinland-Pfalz. Wie der Trierische Volksfreund berichtet, beobachte das Gesundheitsamt Trier-Saarburg die Situation im Großherzogtum «mit Sorge». «Seit Anfang Juli sind ein Drittel der in Trier/Trier-Saarburg nachgewiesenen Neuinfektionen auf Kontakte in Luxemburg zurückzuführen», heißt es weiter.

Aktuell seien 35 Personen infiziert, 22 im Landkreis Trier-Saarburg und 13 in der Stadt Trier. Im Krankenhaus wird derzeit ein Corona-Patient behandelt. Die 7-Tage-Inzidenz in Trier liegt bei 9,9, im Landkreis Trier-Saarburg bei 8,0.

In Luxemburg liegt der Wert aktuell bei 153,5, am gestrigen Mittwoch meldete die Santé über 200 Neuinfektionen.

(L'essentiel)