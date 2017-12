Prügelbande schlägt hilflose Schüler zusammen

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Metz wurden am vergangenen Wochenende drei Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren vor ihrer Schule brutal und grundlos zusammengeschlagen. Nun wurden Ermittlungen dazu eingeleitet, wie der Radiosender France Bleu Lorraine Nord meldet.

Wie sich nun herausstellt, sollen die Übergriffe Teil eines bizarren Spiels sein, das in den sozialen Netzwerken lanciert wurde. Die sogenannte «Marave Challenge» besteht darin, als Gruppe loszuziehen und wahllos Schüler zu verprügeln. Dafür gibt es dann angeblich eine Belohnung von zehn Euro. In Metz organisierten sich die Schläger in einer Facebook-Gruppe, die 60 Mitglieder zählte. Mittlerweile ist die Seite nicht mehr online.

«Schockierend und besorgniserregend»

Die Behörden in der Moselstadt nehmen die willkürlichen Übergriffe sehr ernst. Als Reaktion wurden die Sicherheitsvorkehrungen an fünf Lyzeen (Fabert, Anne-de-Méjanès, Georges-de-la-Tour, René-Cassin und Louis-Vincent) verschärft. An den Schulen fahren nun regelmäßig Polizeipatrouillen vorbei, zudem werden Bilder aus Überwachungskameras ausgewertet.

«Das sind keine Gerüchte», erzählt ein Lyzeumsschüler bei France Bleu Lorraine Nord. «Die Leute in meiner Klasse haben versucht, sich schützend vor jemanden zu stellen, auch sie wurden zusammengeschlagen.» Eine andere Gymnasiastin erklärt: «Es gibt viele Augenzeugenberichte von jungen Leuten, die manchmal sogar von 25 Leuten gleichzeitig attackiert wurden.» Das Spiel sei «schockierend und besorgniserregend».



(L'essentiel)