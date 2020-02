Statt einer Frau kommen drei Diebe zum Date

Ein Single verabredete sich im Internet mit einer Frau zum Rendezvous. Statt der Frau kamen drei Räuber zum Date. So sieht die Staatsanwaltschaft den Fall, der vom heutigen Dienstag an vor Gericht in Frankenthal verhandelt wird. Demnach gaben sich drei Männer beim Flirten auf einer Dating-Plattform als Frau aus und vereinbarten mit ihrem späteren Opfer ein Treffen. Bei der nächtlichen Begegnung in der Pfalz soll das Trio den Mann dann mit einem Messer verletzt und bestohlen haben. Für Experten wirft der Fall auch ein Schlaglicht auf Betrügereien im Internet. Sie warnen vor Leichtgläubigkeit.

«Genug Betrug mit vorgetäuschter Liebe», betonen etwa das Landeskriminalamt (LKA) und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Sie warnen mit Nachdruck vor Liebesbetrügern, die in Online-Partnerbörsen und sozialen Netzwerken ihr Unwesen treiben. Zunächst erschleichen sie sich das Vertrauen der Opfer - aus anfänglichen Flirt-Nachrichten werden Liebesbekundungen und Versprechungen, bis es plötzlich um den wahren Grund der ganzen Aufmerksamkeit geht, wie die Behörden aus Erfahrung mitteilen. Und der wahre Grund sei meist, das Opfer auszunehmen. «Gehen Sie zur Polizei und erstatten Strafanzeige», raten LKA und Verbraucherzentrale.

In Frankenthal wird wegen räuberischer Erpressung und gefährlichen Körperverletzung verhandelt. Einer der mutmaßlichen Täter ist flüchtig. Die möglichen Komplizen, ein 22- und ein 23-jähriger Mann aus Freinsheim (Kreis Bad Dürkheim), sollen ihrem Opfer im vergangenen September eine Uhr im Wert von 8000 Euro und das Mobiltelefon gestohlen haben. Als der Geschädigte um Rückgabe bat, habe ihm einer der Angeklagten mit einem Messer in den Rücken gestochen. Einer der Beschuldigten schweige eisern, der andere habe ausgesagt, hieß es. Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

(L'essentiel/dpa)