Drei Menschen sterben bei Unfall – Baby wird gerettet

Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, ereignete sich am Samstag gegen 18 Uhr im deutschen Weisenheim am Berg in Rheinland-Pfalz ein Horror-Crash. Ein 28-jähriger Autofahrer geriet aus bisher ungeklärter Ursache ins Schleudern und krachte frontal in einen entgegenkommenden Mitsubishi.

Die 31-jährige Fahrerin, ihr einjähriger Sohn und die 27-jährige Beifahrerin des korrekt fahrenden Wagens verstarben noch am Unfallort. Ein im Kindersitz gesicherter Säugling wurde leicht verletzt. Der Fahrer und Beifahrer des Jaguars wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei hat die Untersuchungen bereits aufgenommen und wird nun klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

(L'essentiel/Sven Forster)