Wird der Eifelkreis jetzt Risikogebiet?

86 Infektionen sind - Stand Sonntag - im an Luxemburg grenzenden Eifelkreis Bitburg-Prüm gerade aktiv, nachdem die Lage seit Wochen ruhig war. Laut der Kreisverwaltung liegt der 7-Tage-Inzidenzwert damit bei 84 Infizierten auf 100.000 Einwohner, also deutlich über der vom Robert Koch Institut festgelegten Grenze von 50 Infektionen.

Am heutigen Montag will man sich mit dem Gesundheitsministerium in Mainz über die weitere Strategie und Eindämmungsmaßnahmen beraten. «Bei einem weiteren Anstieg, den wir hierzu erwarten, kann es mit Allgemeinverfügungen zu weiteren Ein- und Beschränkungen kommen», wird der ehemalige Landtagsabgeordnete Michael Billen (CDU) im Trierischer Volksfreund zitiert.

Aufgrund deutlich gesteigerter Testkapazitäten an der Sichtungsstelle in Bitburg rechnet die Kreisverwaltung mit einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen. Vorangegangen waren dem Anstieg zwei private Feiern im Raum Prüm.

