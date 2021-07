Luxemburg liefert mutmaßlichen Dealer aus

Die luxemburgischen Behörden haben am Dienstagmorgen einen Niederländer aufgrund eines Europäischen Haftbefehls an die deutsche Bundespolizei in Trier übergeben. Der 27-Jährige habe sich in Deutschland wegen bandenmäßigem Drogenhandel in mehreren Fällen zu verantworten.

Nach Angaben der Bundespolizei habe der Mann mit weiteren Beschuldigten mehrere Kilogramm Kokain, Marihuana, Amphetamin, Haschisch sowie eine unbestimmte Menge an Ecstasy-Tabletten in einer Wohnung in Bayern aufbewahrt. Dies offenbar in der Absicht, durch einen späteren Verkauf Gewinn zu erzielen.

Der Mann wurde zur richterlichen Vorführung in den Freistaat Bayern überführt.

(L'essentiel)