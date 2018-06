Luxemburger Lkw überfährt Fußgänger auf B51

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein 54-jähriger Mann hat aus bisher unbekannten Gründen sein Auto am Rand der Bundesstraße B51 abgestellt und den Wagen verlassen. Dann überquerte er zu Fuß die Fahrbahn. Dabei wurde er von einem 40-Tonner mit Luxemburger Kennzeichen erfasst. Er zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort starb. Der Lkw-Fahrer steht unter Schock. Das berichtet der Trierische Volksfreund.

Über die Unfallursache und den genauen Hergang der Ereignisse liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Erkenntnisse vor. Die Straße war zwischenzeitlich voll gesperrt, ist aber seit 17.30 Uhr wieder befahrbar.

(dix/L’essentiel)