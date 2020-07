22 Menschen werden der Mafia zugerechnet

'Ndrangheta, Camorra oder Cosa Nostra. Mafia-Clans gibt es viele – und ihr Einfluss reicht längst weit über die italienischen Grenzen hinaus. Allein in Rheinland-Pfalz gehören nach Darstellung des Innenministeriums 22 Personen zur italienischen Mafia. «Alle besitzen die italienische Staatsangehörigkeit», heißt es in der Antwort von Staatssekretärin Nicole Steingaß (SPD) auf eine kleine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Matthias Lammert.

Gegen einige von ihnen werde demnach ermittelt: Wegen einer Körperverletzung, einem Betrugsdelikt sowie wegen zwei Verkehrsstraftaten. Die 22 Italiener sind in den Städten Mainz, Worms, Ludwigshafen und Koblenz gemeldet sowie in den Kreisen Mayen-Koblenz, Donnersberg, Rhein-Pfalz, Mainz-Bingen, Kaiserslautern und dem Eifelkreis Bitburg-Prüm. Keiner sitze in Haft, sei untergetaucht oder besitze einen Waffenschein.

(L'essentiel/dpa)