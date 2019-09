Auto fährt in Bäckerei-​​Schaufenster

Ein Unfall, der sich am Donnerstagmorgen an der Place Turenne in Thionville ereignet hat, gibt der Polizei Rätsel auf. Gegen 11 Uhr hat ein Auto das Schaufenster der Bäckerei La Mie Câline im Herzen der Stadt gerammt, berichtet Le Républicain Lorrain. Zu dieser Zeit befanden sich mehrere Personen in der Bäckerei. Vier Personen wurden leicht an den Beinen verletzt.

Die Fahrerin – laut Le Républicain Lorrain eine Dame älteren Semesters – wurde bei dem Unfall offenbar nicht verletzt. Die Fahrerin konnte bisher keine Angaben dazu machen, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Auch müsse die Polizei noch feststellen, ob die Fahrerin im Besitz eines Führerscheins ist.

(pp/L'essentiel)