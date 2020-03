Altes Bauernhaus in Zemmer-​​Rodt brennt nieder

Am Nachmittag, gegen 16:30 Uhr, ist in einem Mehrfamilienhaus in Zemmer-Rodt ein Brand ausgebrochen. Die Bewohner des Obergeschosses bemerkten den Brand am Kamin noch, allerdings scheiterten die eigenen Löschversuche mit einem Feuerlöscher.

Infolgedessen breitete sich das Feuer auf den gesamten Dachstuhl des alten Bauernhauses aus. Die Flammen schlugen Meterhoch aus dem Dach- und Obergeschoss. Dicke Rauchschwaden verbreiteten sich über die gesamte Ortslage. Nach rund 40 Minuten hatten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle, dennoch stürzte die Hälfte des Dachstuhles ein. Eine junge Familie im Obergeschoss konnte sich unverletzt retten. Im Untergeschoss konnten die Besitzer, ein älteres Ehepaar, ebenfalls unverletzt gerettet werden.

Kein Löschwasser in näherer Umgebung

Die Schwierigkeiten an der Einsatzstelle war die Versorgung mit Löschwasser. Unmittelbar an der Einsatzstelle gab für die Einsatzkräfte keinen Hydraten, so musste die Wasserversorgung über lange Wegstrecken und einem Wasserbecken sichergestellt werden.

Das Haus ist nach dem Brand unbewohnbar, die Schadenshöhe liegt im sechsstelligen Bereich. Im Einsatz waren mehrere Kräfte aus der VG Trier-Land, die Berufsfeuerwehr Trier, die Polizei und der Rettungsdienst.

(L'essentiel/wh)