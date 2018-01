Polizisten im Saarland haben jetzt Bodycams

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Polizei im Saarland ist künftig flächendeckend mit Bodycams ausgestattet. Innenminister Klaus Bouillon (CDU) präsentiert sie am (heutigen) Freitag (11.00 Uhr) in Saarbrücken. Insgesamt hat das Saarland nach Angaben des Ministeriums 72 kleine Körperkameras angeschafft, sechs davon sind in Reserve.

Die Beamten können die Bodycams beispielsweise einsetzen, um zunehmende Gewalt gegen sich zu dokumentieren. Drei der 19 Polizeiinspektionen haben das Projekt 2016 ein halbes Jahr lang getestet. Innenminister Bouillon will am Freitag außerdem besonders gepanzerte Fahrzeuge und ein neues Boot der Wasserschutzpolizei vorstellen.

(L'essentiel/dpa)