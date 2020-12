Unter den Opfern in Trier ist auch ein Baby

Das Wichtigste in Kürze:

• Ein Auto ist am Dienstagnachmittag in der Trierer Fußgängerzone in eine Menschenmenge gerast.

• Der Fahrer des Wagens ist von der Polizei verhaftet worden.

• Der Mann fuhr von der Porta Nigra über die Simeonstraße bis zum Hauptmarkt in die Grabenstraße. Die Amokfahrt endete an der Gabelung Brotstraße/Palaststraße.

Newsticker:

Dienstag, 01. Dezember 2020

17.33 Uhr – Ein Baby ist unter den Todesopfern

Wie Malu Dreyer in der Pressekonferenz bekannt gibt, ist unter den Opfern der Amokfahrt ein kleines Baby.

17.28 Uhr – Täter wird befragt

Die Befragung des Täters läuft aktuell, wie die Polizei auf einer Presskonferenz mitteilt. Das Motiv sei weiterhin nicht klar. «Die Ermittlungen sind in vollem Gange», heißt es.

17.12 Uhr – Premierminister Bettel äußert Entsetzen auf Twitter

Ich bin zutiefst entsetzt und bestürzt über die schrecklichen Nachrichten aus Trier. Meine Gedanken sind bei den Opfern und den zahlreichen Verletzen sowie ihren Angehörigen. In diesem schwierigen Moment steht Luxemburg fest an der Seite unserer Nachbarn und Freunde. — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) December 1, 2020

17.08 Uhr – Saarbrücker Oberbürgermeister äußert Anteilnahme

«Die Nachricht aus Trier macht uns fassungslos. Wir sind in Gedanken bei den Opfern und Ihren Familien», sagt Uwe Conradt. Er habe dem Trier Oberbürgermeister Wolfgang Leibe Unterstützung angeboten. «Wir stehen an der Seite unserer Freude in Trier.»

16.31 Uhr – Pressekonferenzen am Abend

Für 19.00 Uhr wurde von Stadt, Polizei und Berufsfeuerwehr eine Pressekonferenz im Rathaus angekündigt. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) und Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sind ebenfalls vor Ort und wollen um 17.00 Uhr vor die Presse treten.

16.03 Uhr – Keine Hinweise auf weitere Gefahr

#TR0112

Wir haben aktuell KEINE Hinweise auf eine fortdauernde Gefahr.



Der Tatort - Fußgängerzone - ist weiträumig abgesperrt und gesichert. Wir bitten Euch den Bereich zu meiden.



Die Tatortarbeit erfolgt mit Hochdruck, ebenso die Ermittlungen zu den Hintergründen. — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

16.03 Uhr – Deutsche Bundesregierung erschüttert über tödlichen Vorfall

Die Bundesregierung hat mit Betroffenheit auf den tödlichen Vorfall mit einem Auto in der Trierer Fußgängerzone reagiert. «Was in Trier geschehen ist, ist erschütternd», erklärt Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter. «Die Gedanken sind bei den Angehörigen der Todesopfer, bei den zahlreichen Verletzten und bei allen, die in diesem Moment im Einsatz sind, um die Betroffenen zu versorgen.»

Was in #Trier geschehen ist, ist erschütternd. Die Gedanken sind bei den Angehörigen der Todesopfer, bei den zahlreichen Verletzten und bei allen, die in diesem Moment im Einsatz sind, um die Betroffenen zu versorgen. — Steffen Seibert (@RegSprecher) December 1, 2020

16.01 Uhr – Ministerpräsidentin Dreyer ist auf dem Weg nach Trier

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) äußerte sich entsetzt über den tödlichen Vorfall mit einem Auto in Trier und die Zahl der Opfer.

Malu #Dreyer: Ich bin schockiert und tief erschüttert über die Tat in meiner Heimatstadt #Trier. Mein tiefes Beileid gilt den Angehörigen der Toten. Allen Verletzten wünsche ich, dass sie bald und schnell genesen.

Danke an alle Einsatzkräfte. Ich bin gleich in #Trier. #TR0112 pic.twitter.com/IgI3iVTOHv — Landesregierung Rheinland-Pfalz (@rlpNews) December 1, 2020

Innenminister Roger Lewentz (SPD) machte sich von Mainz auf den Weg zum Ort des Vorfalls nahe der Porta Nigra. Dreyer wurde dort ebenfalls noch am Nachmittag erwartet. Der Hintergrund des Vorfalls war zunächst noch vollkommen unklar, wie Regierungssprecherin Andrea Bähner sagte.

15.48 Uhr – Gemeinde Grevenmacher nimmt Anteil

De Buergermeeschter, de Schäfferot, de Gemengerot an d'Bierger vu Gréiwemaacher sinn a Gedanke bei den Affer vun Tréier, an och hire Familljen. — Ville de Grevenmacher (@muselmetropol) December 1, 2020

15.37 Uhr – Mindestens 15 Verletzte bei Amokfahrt

Bei der etwa einen Kilometer langen Amokfahrt durch die Innenstadt von Trier, wurden nach weiteren Erkenntnissen mindestens 15 Menschen teils schwerst verletzt. Dies erklärt Wolfgang Leibe, Oberbürgermeister der Stadt Trier sichtlich bewegt bei einer Pressekonferenz. Eines der Todesopfer ist nach Angaben des Oberbürgermeisters ein junges Mädchen.

15.34 Uhr – Polizei gibt Infos zum Täter

Bei dem Täter handelt es sich um einen 51-jährigen Mann aus dem Kreis Trier-Saarburg. Dies teilt die Polizei Trier via Twitter mit.

#TR0112

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 51-Jährigen aus dem Kreis Trier-Saarburg.

Das Fahrzeug ist sichergestellt. — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

15.25 Uhr – Zahl der Opfer könnte noch steigen

In einer ersten Stellungnahme von Polizei und Stadt Trier bestätigte der Sprecher der Polizei, dass es mehrere Tote und Verletzte geben hat. Genaue Angaben zur Zahl der Opfer wollte keiner der Anwesenden geben.

Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich nach Polizeiangaben um einen 51-Jährigen deutschen Staatsbürger handeln. Zu den möglichen Motiven des Mannes werde derzeit ermittelt. Der Mann ist demnach mit einem Geländewagen durch weite Teile der Trierer Fußgängerzone gerast. Die Beamten konnten ihn in der Nähe des Trierer Wahrzeichens Porta Nigra stoppen und verhaften.

15.13 Uhr – Pressestatement der Stadt Trier

Die Stadt Trier kündigt für 15.15 Uhr eine erste Pressekonferenz via Twitter an.

Wir werden mit @PolizeiTrier zur Lage #TR0112 ein erstes Pressestatement gegen 15.15 Uhr im Brunnenhof geben. — stadt_trier (@Stadt_Trier) December 1, 2020

14.51 Uhr – Bürger sollen Stadt meiden

Die Polizei ruft via Twitter die Menschen in Trier dazu auf, den Bereich in der Innenstadt zu meiden. Ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften ist im Einsatz.

14.40 Uhr – Polizei spricht von zwei Verletzten

In einer Fußgängerzone in Trier hat ein Auto mehrere Menschen erfasst. Nach ersten Erkenntnissen sind zwei von ihnen tödlich verletzt. Der Fahrer des Wagens sei festgenommen worden, teilt die Polizei Trier am Dienstag auf Twitter mit.

Die Hintergründe zu dem Vorfall sind noch unklar. Der SWR berichtet unter Berufung auf den Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD), der von mindestens zwei getöteten Menschen und zehn weiteren Verletzten spricht. Ein Sprecher der Polizei spricht von mehreren Verletzten.

(L'essentiel)