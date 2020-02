Sternekoch kassiert 200 Euro pro «No-​​Show»

Der Sternekoch Christian Bau will für seine Kollegen den Weg ebnen. (Bild: Victor’s Group / © Lukas Kirchgasser)

Das Drei-Sterne-Restaurant Victor’s Fine Dining liegt nur einen Steinwurf von der deutsch-luxemburgischen Grenze entfernt. Hier, oberhalb der Mosel, ist Christian Bau seit 15 Jahren der Küchenchef und in den höchsten Regionen der Kochkunst unterwegs. Auf diesem Niveau zu kochen ist nicht nur aufwendig, sondern auch sehr kostspielig. Besonders ärgerlich ist es für Bau, wenn Gäste, die über Monate im Voraus reservieren, einfach nicht erscheinen. Die Tische bleiben dann leer, das Geld fehlt in der Kasse.

In der Branche nennt man diese Menschen schlicht «No-Shows». Ihnen hat der Gastronom jetzt den Kampf angesagt. Seine Waffe: Die Vorkasse. Wer bei Bau einen Tisch haben will, muss 200 Euro als Sicherheitsleistung hinterlegen – pro Gast. Diese Regelung gilt laut einer Mitteilung des Restaurants für Reservierungen an Freitagen, Samstagen, Feiertagen und am Abend vor einem Feiertag. Erscheinen die Gäste nicht oder findet sich niemand der den Tisch übernimmt, kassiert das Restaurant den Betrag ein.

Aus Erfahrungen gelernt

«Leider zwingen uns die Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr zu diesem Schritt», sagt der Sternekoch. «In unserem kleinen Restaurant entstehen mit jedem freien Tisch rund zehn Prozent Umsatzeinbußen», erläutert Bau die wirtschaftlichen Hintergründe seiner Entscheidung. Dem Küchenchef gehe es aber nicht allein um den wirtschaftlichen Schaden, denn jeder angemeldete Gast, der wegbleibe, bedeute auch, das wertvolle Lebensmittel verschwendet werden.

Der Gastronom sagt: «Es ist für mich untragbar, wenn wir in Zeiten des nachhaltigen Denkens und bewussteren Verbrauchs so wertvolle Lebensmittel verschwenden.» Mit seiner Maßnahme will Bau auch ein Zeichen in der Branche setzten. Er hofft, dass er seine Kollegen zu «ähnlichen Vereinbarungen» motivieren kann.

(L'essentiel)