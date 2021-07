«Die Öffnung der Clubs ist ein Wahlkampf-​​Gag»

«Der anhaltend positive Trend des Infektionsgeschehens macht weitere Erleichterungen und die Rücknahme von Beschränkungen im Rahmen unseres Saarland-Modells möglich. So kann unter anderem auch die Disco- und Clubszene wieder öffnen.» So lautete die für Clubbesitzer und -gänger zunächst freudige Mitteilung des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) am gestrigen Dienstag. Die Realität sieht für die Veranstalter offenbar anders aus: «Vermutlich kann kein Club wieder öffnen», sagt Sebastian Biewer vom Studio 30 in Saarbrücken. Doch warum?

Die saarländische Verordnung erlaubt unter anderem bis zu 250 Gäste, allerdings mit der Beschränkung auf eine Person pro fünf Quadratmeter. «Damit können wir 30 Gäste empfangen», rechnet Biewer vor, «wir brauchen zwischen 100 und 200, um kostendeckend zu arbeiten.» Für den Saarbrücker ist nicht nachvollziehbar, dass die Politik Erwartungshaltungen zu Cluböffnungen wecke, die kein Club wirtschaftlich erfüllen könne. «Die neuen Regelungen sind völliger Schwachsinn. Das lässt sich als reiner Wahlkampf-Gag einstufen», lautet seine Schlussfolgerung.

«Betriebsverbot durch die Hintertür»

Ähnlich geht es Tim Grothe, Besitzer des Mauerpfeiffer. «Die Verordnung ist vollkommen am Leben vorbei», erzählt er L'essentiel. Er könne so etwa 20 Gäste im Innenbereich empfangen – ein Zehntel dessen, was er bräuchte. Die Beschränkungen kommen für ihn einem «Betriebsverbot durch die Hintertür» gleich, kaum ein Club komme auf 1250 Quadratmeter. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass dabei jemand gedacht hat ‹ich will der Jugend etwas Gutes tun›», sagt Grothe. Besonders enttäuschend für ihn: Er sei sogar mit der CDU im Gespräch gewesen, welche Beschränkungen für Clubs denkbar wären, im Mauerpfeiffer habe es einen Ortsbesuch gegeben. «Und dann kommt sowas dabei raus.»

Sein Fazit: «Wir haben nach einer Perspektive gebeten – die gibt es immer noch nicht.» Er wünsche sich einen Plan, bei welcher Inzidenz man ohne Auflagen wieder öffnen dürfe. Die aktuelle Inzidenz im Saarland liegt laut Robert-Koch-Institut bei 7,1. «Ohne Auflagen» bedeute für Grothe allerdings «nicht kopflos, sondern verhältnismäßig». Er schlägt etwa eine prozentuale Clubauslastung und kontrollierten Einlass nach den 3-G-Regeln vor. Tanzen könne man schon auch mit Maske. «Aber nicht mit Abstands- und Quadratmeterregelungen». So sieht es auch Sebastian Biewer: «Ein Club lebt vom Austausch zwischen den Gästen und Tanzen zu lauter Musik». Die aktuellen Regelungen seien daher nicht nur schlecht durchführbar, «sie machen das Angebot auch für Gäste uninteressant», meint Biewer.

Der Mauerpfeiffer und das Studio 30 bleiben also trotz angekündigter Cluböffnung nach fast 16 Monaten weiter geschlossen. Tim Grothe verbringe derweil seine Zeit damit, erwartungsfreudigen Kunden abzusagen, die sich bei ihm meldeten, Sebastian Biewer setze seine Hoffnung in einen Clubstart zum Jahresende.

(Miriam Meinecke/L'essentiel)