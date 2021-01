Höchste Eile bei Impfung von Heimbewohnern

Die Corona-Entwicklung in den rheinland-pfälzischen Alten- und Pflegeheimen ist nach Einschätzung des Hausärzteverbands «weiterhin brandgefährlich». Die Verbandsvorsitzende Barbara Römer sagte der Deutschen Presse-Agentur. «Wir befinden uns im wahrsten Sinne des Wortes in einem Wettlauf: Sind wir schneller mit dem zweimaligen Impfen, oder ist das Coronavirus vor uns in einem Heim?». In diesem Bereich «bewegen wir uns aktuell auf einem ganz schmalen Grat».

Deshalb sei aus ihrer Sicht die Entscheidung «vollkommen richtig und dringend notwendig» gewesen, die Über-80-Jährigen in den Alten- und Pflegeheimen der höchsten Priorisierungsgruppe zuzuordnen und die Impfstoff-Ressourcen dorthin fließen zu lassen, sagte Römer, die eine Praxis im rheinhessischen Saulheim betreibt und mit ihrem Team auch bei Impfungen in einem nahen Heim mithilft. «Wir müssen uns mit den Erst- und Zweitimpfungen in den Heimen beeilen.» Ganz wichtig sei es zudem, auch beim Personal dieser Einrichtungen eine hohe Impfquote zu erreichen, um dadurch einen Schutzwall für die Heimbewohner aufzubauen.

(L'essentiel/dpa)