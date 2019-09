Unfall: 15 Kilometer Stau auf der A31

Artikel per Mail weiterempfehlen

Autofahrer müssen sich in Geduld üben an diesem Montagabend. Am späten Nachmittag ereignete sich auf der Autobahn A31 bei Richemont ein Unfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen. Eine Spur ist derzeit für den Verkehr gesperrt.

Autofahrer in Richtung Metz und Thionville müssen sich auf einen 15-Kilometer-langen Stau einstellen, teilte der ACL mit.

(mm/L'essentiel)