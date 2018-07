Falschparker greift Kontrolleurin mit Auto an

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bedrohung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, gefährliche Körperverletzung und Fahrerflucht: so lauten die Anklagepunkte, denen sich ein 68-Jähriger ausgesetzt sieht. Ein Jahr Haft auf Bewährung, Führerscheinentzug, Auto gepfändet und 100 Stunden gemeinnützige Arbeit: so lautet das Urteil, dem er sich beugen muss. Das berichtet die Saarbrücker Zeitung.

Im Juli 2017 haben sich die Vorfälle ereignet, die vor dem Saarbrücker Amtsgericht jetzt verhandelt wurden. Am 9. Juli soll der Angeklagte zu seinem Wagen gegangen sein. Dieser war ordnungswidrig auf dem Trottoir geparkt. Eine Mitarbeiterin des Ordnungsamts stellte deshalb eine Verwarnung aus. Doch das passte dem Falschparker gar nicht.

Summe der Taten führt zu hartem Urteil

Er bedrohte die Frau zunächst verbal, er wolle sich «ihr Gesicht merken» und ihr beim nächsten Treffen «den Schädel einschlagen», wie es in der Anklageschrift heißt. Danach sei er in sein Auto eingestiegen und auf die Kontrolleurin zugefahren, habe sie mit der Seite seines Wagens gerammt und sei dann einfach davongefahren. Dabei zog sich die Mitarbeiterin des Ordnungsamts Prellungen an den Knien sowie weitere Verletzungen zu – für fast ein halbes Jahr konnte sie nicht arbeiten.

Das würdigte das Gericht auch in seinem Urteil. Der Mann habe die Blessuren seines Opfers billigend in Kauf genommen, zudem falle die «besondere Rücksichtslosigkeit und Gefährlichkeit des Vorgehens des Angeklagten ins Gewicht», wie es in der Urteilsbegründung heißt. Auch Saarbrückens Oberbürgermeisterin begrüßte das Urteil als «wichtiges Signal nach außen». Es sein nicht hinnehmbar, das Mitarbeiter der Stadt bei der Ausübung ihrer Tätigkeit bedroht oder verletzt würden. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

(dix/L’essentiel)