Wagen brennt auf A8 bei Kirkel völlig aus

Komplett ausgebrannt ist ein Wagen auf der Autobahn 8 nahe Kirkel. Ein 48-Jähriger war am Donnerstagabend in Fahrtrichtung Zweibrücken unterwegs, als er Qualm an seinem Auto aufsteigen sah, wie die Polizei Homburg am Freitag mitteilte.

Er stellte das Fahrzeug auf dem Standstreifen ab, kurz darauf stand es in Vollbrand und musste durch die Feuerwehr Kirkel gelöscht werden. Auslöser war nach ersten Ermittlungen ein technischer Defekt im Motorraum. Der Fahrer blieb unverletzt.

(L'essentiel/dpa)