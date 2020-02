Schneckentempo auf der französischen A31

Grenzgänger aus Frankreich sollten die A31 zwischen Thionville und Metz an diesem Donnerstagmorgen weitestgehend meiden. Der Gewerkschaftsbund CGT kündigte eine Demonstration gegen die Rentenreform in Frankreich an. Die Demonstranten wollen ab 10 Uhr von Thionville in Richtung der Autobahn A31 bewegen und dann im Schneckentempo in Richtung Metz fahren.

Une #opérationEscargot est prévue sur l'autoroute A31 ce jeudi 13 à partir de 10 heures environ, depuis #Thionville (avec passage sur le pont des Alliés) en direction de #Metz. Soyez vigilants, et anticipez vos déplacements. pic.twitter.com/3eKjSp8FSp — Police nationale 57 (@PoliceNat57) February 13, 2020

(pp/L'essentiel)