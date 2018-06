Pendler lassen Baustellen-​​Frust an Arbeitern aus

Artikel per Mail weiterempfehlen

Und täglich grüßt das Murmeltier: Seit dem 2. Mai gehört der Stau auf der deutschen Autobahn A64 vor der Luxemburger Grenze zur Standard-Mitteilung im Verkehrsfunk. Pendler, die sich morgens und abends durch das Nadelöhr zwängen mussten, waren die vergangenen Wochen wahrlich nicht zu beneiden. Im Berufsverkehr zog sich die Blechschlange meist über mehrere Kilometer.

Doch das «schwarze Stau-Loch» schließt sich nun. Der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, der die Arbeiten in Auftrag gegeben hat, erklärt auf Nachfrage: «Im Laufe des Samstag, 7. Juli, herrscht auf der Sauertalbrücke wieder freie Fahrt.» Die Erneuerung der Fahrbahndecke könne planmäßig Ende Juni abgeschlossen werden. Danach folgen noch einwöchige Rückbauarbeiten.

Größere Sanierung notwendig

Auch die Bauarbeiter dürften froh sein, dass sie die Baustelle auf der Sauertalbrücke bald hinter sich gebracht haben: «Pöbeleien seitens der Autofahrer, die aus dem geöffneten Fenster lautstark ihren Unmut kundtun, gibt es leider zur Genüge», erklärt eine Sprecherin.

Die Baustelle dauerte vor allem deshalb so lang, weil auf dem Abschnitt nur tagsüber gearbeitet werden konnte. Ein Rund-um-die-Uhr-Baubetrieb auf Autobahnen ist in Rheinland-Pfalz nur selten möglich, weil vielen Firmen die Kapazitäten dafür fehlen. Doch Arbeiter und Pendler können nur vorübergehend aufatmen: Die 1987 eröffnete Sauertalbrücke muss in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch einer weiteren, größeren Sanierung unterzogen werden.

(L'essentiel)