Fische sterben in trockengelegtem Flussbett

Die anhaltende Trockenheit zerstört derzeit die natürliche Umgebung von Fischen. In Serrig, in einem Bachtal in Rheinland-Pfalz, haben die Einwohner vermehrt tote Fische, inbesondere Forellen und Krabben, gefunden. Der Hauptgrund sei auf die aktuelle Hitzewelle zurückzuführen. Allerdings seien im oberen Bachlauf auch Staudämme errichtet worden, die der Angelverein (ASV) inzwischen wieder abgebaut hat.

Vereinsmitglieder des ASV Serrig und Familien nahmen sich den Tieren an und versuchten so viele wie möglich mit Hilfe von Angelkescher und Wasserbehältern zu retten. Einige der nach Luft schnappenden Fische starben vor der Rettungsaktion. Die lokalen Behörden werden die Situation weiterhin beobachten.

(L'essentiel)