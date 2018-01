Mann (65) nach schwerem Unfall gestorben

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein bei einem Unfall auf der Autobahn von Luxemburg nach Trier schwer verletzter Mann ist in der Nacht zum Freitag in einem Krankenhaus gestorben. Der 65-Jährige war am Mittwoch auf der A 64 mit hoher Geschwindigkeit auf einen vorausfahrenden Sattelzug gerast.

Wieso der Mann den Lastwagen rammte, war zunächst unklar, wie die Autobahnpolizei in Schweich mitteilte. Nach ersten Angaben der Polizei in Trier war der Autofahrer nicht angeschnallt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro.

(L'essentiel/dpa)