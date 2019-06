Schon wieder eine Panne im AKW Cattenom

Der Produktionsblock 4 des französischen Kernkraftwerks Cattenom musste am Dienstagabend aufgrund eines technischen Zwischenfalls abgeschalten werden. Wie der Luxemburger Rettungskorp CGDIS in einer Mitteilung bekanntgab, sei die «Stromversorgung eines Elektronikschrankes ausgefallen».

Daher wurde das Gerät gemäß den «geltenden Betriebsvorschriften» sofort abgeschaltet. «Diese Abschaltung hat keinen Einfluss auf die Sicherheit der Anlagen und die Teams wechseln derzeit die Stromversorgung, um die Produktionseinheit neu zu starten», heißt es in der Mitteilung weiter.

Nach zwei Wochen der nächste Zwischenfall

Der Block war bereits am 8. Juni heruntergefahren worden und ist erst seit dem 13. Juni wieder in Betrieb. Der Reaktor 1 befindet sich seit dem 11. Mai in einer geplanten Stillstandsphase für Wartungs- und Instandhaltung sowie den Wechsel der Kernbrennstoffs. Lediglich die Blöcke 2 und 3 waren am Mittwochmorgen in Betrieb.

(th/L'essentiel)