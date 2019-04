Gibt es bald Gratis-​​Wasser im Restaurant?

Kommunen in Rheinland-Pfalz wollen die Trinkwasserversorgung im öffentlichen Raum verbessern. So denkt unter anderem die Stadt Trier darüber nach, mehr Wasserspender und Trinkbrunnen aufzustellen. Die Kommunen reagieren damit auf eine Initiative der Europäischen Union und auf den trockenen Sommer des vergangenen Jahres.

Die EU-Außenminister hatten sich Anfang März darauf geeinigt, Trinkwasser in Europa besser und leichter verfügbar zu machen. Um den Zugang zu Trinkwasser zu verbessern, sollen mehr öffentliche Trinkbrunnen und Wasserzapfstellen eingerichtet werden.

Trier löscht den Durst der Bürger

Trier hat seit 2015 neun Schulen mit Wasserspendern ausgestattet – und es sollen noch mehr werden, wie ein Sprecher mitteilte. Auch im Rathaus, dem Kundenzentrum der Trierer Stadtwerke und am Wasserspielplatz auf dem Petrisberg stehen Wasserspender. Insbesondere letzterer werde im Sommer rege genutzt, teilte die Stadt mit. Die Anschaffung eines Wasserspenders kostet nach Angaben der Stadt rund 3000 Euro. Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) lobte die Investition: «Die Wasserspender und öffentliche Trinkbrunnen sind eine gesunde Lösung zum Durstlöschen und ein Beitrag zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz.»

Die EU-Staaten sprachen sich außerdem dafür aus, die Bereitstellung von kostenlosem Leitungswasser in Restaurants und Kantinen zu fördern. Schon heute bieten viele Gastronomen kostenloses Trinkwasser an. In der Innenstadt von Trier gibt es nach Angaben der Stadt rund 30 Lokale, in denen man sich kostenlos Leitungswasser abfüllen kann.

(L'essentiel/dpa)