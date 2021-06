Zwei Verletzte bei Unfall auf B407

Zwei Menschen sind bei einem Zusammenstoß dreier Autos zwischen Vierherrenborn und Zerf (Landkreis Trier-Saarburg) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war es am Samstagnachmittag nach einem missglücktem Überholmanöver auf der B407 zur Kollision der Fahrzeuge gekommen.

Ein Autofahrer hatte trotz Gegenverkehrs zum Überholen angesetzt und so den Zusammenstoß mit zwei weiteren Wagen ausgelöst. Zwei Insassen in verschiedenen Fahrzeugen wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

