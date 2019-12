«Schwarzer Montag» für die Frankreich-​​Pendler

Artikel per Mail weiterempfehlen

️ #CompoTERNancyMetzLux



Voici la fiche de composition des trains qui circuleront en cette journée de mouvement social interprofessionnel. pic.twitter.com/uOEZQUA51Y — TER Nancy-Metz-Lux (@TERNancyMetzLux) December 9, 2019

Die französische Einsnbahngesellschaft SNCF kündigte am Sonntag massive Verkehrsprobleme zum Wochenstart am Montag an. Reisenden riet sie ihre Fahrten «zu stornieren oder zu verschieben». Allerdings können sich das die meisten nicht aussuchen. Auch zahlreiche Pendler, die zur Arbeit nach Luxemburg fahren müssen, sind betroffen. Sie machten ihrem Ärger über die sozialen Netzwerke Luft.

Auf der Strecke Nancy-Metz-Luxemburg fahren am Montag nur 34 Züge – normalerweise sind es 130. Die Folge: überfüllte Wagons und Bahnsteige, unzählige Verspätungen der Beschäftigten und ein 10 Kilometer langer Stau auf der A31.

Auch am Abend dürfte die Lage kompliziert werden: Von Luxemburg nach Metz fahren nur vier Züge, um 17.39 Uhr, 18.09 Uhr, 18.39 Uhr und um 19.16 Uhr.

