Polizeiauto fuhr mit 152 Sachen in der Stadt

Der Unfall hatte im Saarland für emotionale Reaktionen gesorgt: Am Samstag, 16. Februar, gegen 6.30 Uhr, fand in Saarbrücken ein Verfolgungsrennen zwischen einem deutschen Polizeiauto und einem in Frankreich zugelassenen Wagen statt. Dessen Fahrer war offensichtlich betrunken. An der Ausfahrt eines Kreisverkehrs kam das Polizeiauto von der Fahrbahn ab und kam auf dem Dach liegend zum Stehen.

Die Beifahrerin des Autos, eine 22-jährige Polizistin, kam bei dem Unfall ums Leben. Der 34-jährige Fahrer wurde schwer verletzt. Die am Dienstag eröffnete Untersuchung lieferte erste Erkenntnisse: Nach diesen war das Polizeiauto zum Zeitpunkt des Unfalls mit 152 Stundenkilometern unterwegs, so berichtet Le Républicain Lorrain.

Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken eröffnete drei Monate nach der tödlichen Fahrt ein Verfahren gegen den noch im Krankenhaus befindlichen Polizisten. Sie stuft die Geschwindigkeit als übertrieben hoch ein.

