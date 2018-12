Unbekannte verwüsten Abtei und Kirche

Einbrecher haben im Inneren einer Abtei und einer Kirche in Trier gewütet. Wie die Polizei mitteilten, gelangten sie in der Nacht zum Mittwoch über ein Fenster in die Abtei St. Matthias sowie in den Kreuzgang der angeschlossenen Kirche. In der Abtei durchwühlten sie Schränke und Behälter und beschädigten mehrere Gegenstände.

Damit hörte der Vandalismus nicht auf: «In der Kirche warfen sie zahlreiche sakrale Gegenstände und Mobiliar um und zündeten Aushänge und Liedbücher an», hieß es. Die Flammen breiteten sich aber nicht aus.

Wie viele Täter beteiligt waren, muss noch ermittelt werden. Auch war zunächst unklar, ob etwas gestohlen wurde. Die Polizei geht davon aus, dass allein der Sachschaden im vierstelligen Bereich liegt.

(L'essentiel/dpa)