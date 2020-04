Versuchter Suizid bei infizierter Krankenschwester

Eine mit dem Coronavirus infizierte Krankenschwester der Straßburger Uni-Klinik hat sich die Kehle durchgeschnitten, weil sie dachte, sie hätte ihren Mann angesteckt. Das berichtet ein Psychologe in einem Interview mit Ouest France, um den psychologischen Druck in den Krankenhäusern der Region Grand Est zu verdeutlichen.

Suizid-Gedanken? Unter Plagen Sie sich manchmal mit? Unter prevention-suicide.lu finden sie eine Liste von Einrichtungen, die akutpsychiatrische Versorgung und Krisenintervention in Luxemburg betreiben und Sie bei Bedarf an andere Hilfsstellen verweisen können.

Wie es der Frau mittlerweile geht, wurde nicht mitgeteilt. Sie sei nervös gewesen und dachte, sie habe ihren Mann mit Hustenanfällen angesteckt, so der Psychologe. Das Opfer wurde mit absoluter Dringlichkeit behandelt.

Allein am Samstag wurden 4899 Covid-19-Fälle in der Region Grand Est ins Krankenhaus eingeliefert, 889 davon mussten auf die Intensivstationen. Der Druck auf das medizinische Personal ist enorm. Seit Beginn der Epidemie in der französischen Grenzregion sind mehr als 2000 Menschen gestorben.

(th/L'essentiel)