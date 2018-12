Ehemann setzt Frau nach Streit auf Autobahn aus

Mitten in der Nacht kurz vor 1 Uhr am Sonntag meldete sich eine Frau über eine Notrufsäule in Höhe Saulheim auf der A63 bei den Hilfskräften. Die Polizisten der Alzeyer Polizeiinspektion wurden gebeten, dem Notruf nachzugehen. Vor Ort fanden die Beamten eine in der Dunkelheit auf der Autobahn befindliche 59-jährige Frau aus Bad Soden.

Die Dame erklärte den verblüfften Beamten, sie sei mit ihrem Ehemann während der Autofahrt in Streit geraten. Dieser habe sie kurzerhand auf der Autobahn «ausgesetzt» und sei dann einfach weiter gefahren. Die Frau wurde von der Polizei in das Stadtgebiet Mainz gefahren. Dort rief sie sich ein Taxi und lies sich nach Hause fahren.

«Ob es bei der Ankunft zu Hause erneut zu Streitigkeiten kam, dazu liegen der Polizei keine Erkenntnisse vor», heißt es in einer Pressemitteilung.

(L'essentiel/red)