Belgien will 63.000 Hektar große Fläche einzäunen

Belgien macht im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest im Süden der Provinz Luxemburg Ernst. Seit Mitte September wurden im Gebiet zwischen der Autobahn E411 und der französischen und luxemburgischen Grenze vierzehn Kadaver von Wildschweinen gefunden, die sich mit dem Virus infiziert hatten.

Nachdem die belgischen Behörden Spaziergänge in den Wäldern verboten und am Montag die Tötung von mehr als 4000 Hausschweinen angeordnet haben, soll nun die gesamte 63.000 Hektar große Sperrzone – ein Gebiet so groß wie ein Viertel der Fläche Luxemburgs – eingezäunt werden.

Diese Maßnahme soll die Jagd auf alle dort vorkommenden Wildschweine erleichtern. Laut der Zeitung L'Avenir Luxemburg leben in den Gebiet rund 820 Wildschweine. Die Jagdzeit wurde im Süden Belgiens bis Februar 2019 verlängert, um den Bestand der Wildtiere zu regulieren.

(fl/L'essentiel)