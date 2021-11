Ludwigshafen zeigt sich von seiner «hässlichen Seite»

Vermutlich sind viele Städte in Deutschland schöner als Ludwigshafen – aber haben sie auch so viel Humor? Als die «NDR»-Sendung «Extra 3» die Kommune vor drei Jahren zur «hässlichsten Stadt Deutschlands» kürte, jammerte Ludwigshafen nicht, sondern jubelte augenzwinkernd: «Juhu, gewonnen! Wir haben uns gegen enorme Konkurrenz durchgesetzt.» Dabei beließ es die zweitgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz nicht: Unter dem Namen «Germany’s Ugliest City Tours» bietet sie Rundgänge zu «hässlichen Orten» an. Die Nachfrage ist gut.

An diesem Herbsttag folgen 16 Teilnehmer dem Tourguide Helmut van der Buchholz. «Ich kann schon einige Leute verstehen, die der Zustand der Stadt erschreckt», sagt der 61-Jährige. «Katastrophentourismus» sei das stellenweise. «Aber auch ein hässlicher Ort kann Heimat sein. Dann ist er nicht hässlich. Man muss sich das bloß zurechtlegen.» Van der Buchholz siedelte als Kind von Hannover nach Ludwigshafen um. Hier ließ er sich zum Bildhauer und Architekten ausbilden. Als Guide buchte ihn die Stadt 2018, weil er schon früher Rundgänge anbot.

«Der Platz ist ein Paradebeispiel für verfehlte Stadtplanung. Aber es geht noch schlimmer»

Bei der «Wahl» bezog sich «Extra 3» damals auf Zuschriften, die die Sendung erhalten habe. Tatsächlich ist Ludwigshafen eher als Sitz des Chemieriesen BASF oder als Heimat des langjährigen Kanzlers Helmut Kohl bekannt denn als Tourismushotspot. Wie sieht die Stadt selbst das? Ludwigshafen verzichte auf eine aufwendige Hochglanzfassade, hinter der es kräftig bröckele, meint die Verwaltung zur «Ugliest City Tour». «Hunderte Menschen wurden zu den schlimmsten Orten der hässlichsten Stadt Deutschlands geführt – und waren begeistert.»

Bei den Teilnehmern an diesem Tag sind die Reaktionen zurückhaltend. «Die Trostlosigkeit ist schmerzhaft», sagt etwa Bankkauffrau Anne aus Ludwigshafen. Ihr Freund Jakob meint: «Traurig, diese Ruinen zu sehen.» Beide finden aber «gut», wie die Stadt damit umgeht. «Jede Stadt hat unschöne Seiten. Die meisten verstecken sie. Ludwigshafen nicht. Das ist sympathisch und zeugt von Stärke», meint Anne.

Gerade steht die Gruppe am Carl-Wurster-Platz. «Das ist einer meiner Lieblingsorte, weil hier viel Gruseliges zusammenkommt», sagt van der Buchholz. «Eigentlich ist es das Tor zum Innenstadt, aber mit dem Unrat denkt man, hier hört alles auf.» Ein «Paradebeispiel für verfehlte Stadtplanung» sei der Platz. «Aber es geht noch schlimmer.»

«Das passiert vielen Städten, ich würde da keinen bösen Willen unterstellen»

Wer van der Buchholz zuhört, bekommt den Eindruck: Hier ist nicht die Stadt die Attraktion, sondern der Stadtführer. Launisch kommentiert er etwa hässliche Gebäude mit den Worten «Heute gibt es keinen mehr, der sagt: Das haben wir so gewollt» oder er sagt über einen Platz: «Der sieht halbwegs idyllisch aus, ist aber voller Fragwürdigkeiten.» Er nennt Graffitisprayer schon mal «aufstrebende junge Künstler» und fasst den Platz um das mächtige Rathaus mit den Worten zusammen: «Den meisten fällt auf, dass es hier mal deutlich besser aussah.»

Weitere Stationen sind etwa eine stillgelegte Bahnstation, ehemalige Wasserbecken und schmucklose Plätze. Nach zwei Stunden ist der von der Kommune am Rhein kostenlos angebotene Gang durch die «hässlichste Stadt Deutschlands» vorbei. Jedoch war auch viel Schönes zu sehen, etwa die große Keramikaußenwand des weltberühmten Künstlers Joan Miró am Wilhelm-Hack-Museum. Von den Teilnehmern gibt es Applaus. «Ich gehe jetzt essen. Wer will, kommt mit», sagt van der Buchholz. Schon auf dem Weg zum Lokal diskutiert er mit Teilnehmern.

Ist Ludwigshafen eine Stadt der verpassten Chancen? «Ja», sagt van der Buchholz. «Aber ich hätte keine Probleme, das auch etwa für Mannheim nachzuweisen.» Die Verwaltung arbeite an Verbesserungen. «Aber sie hat wenig Geld. Und wenn sie etwas macht, dann nicht immer das Richtige. Das passiert vielen Städten, ich würde da keinen bösen Willen unterstellen.» Jährlich finden acht Touren statt, die nächste 2022. Van der Buchholz denkt schon weiter. «Vielleicht machen wir mal eine Nachttour. Im Dunkeln sieht man die Dreckecken nicht so.»

