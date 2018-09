Saarländer wird zum Astronauten ernannt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Saarländer Matthias Maurer hat seine Grundausbildung abgeschlossen und bekommt sein Zertifikat. Am heutigen Dienstag wird er zum Astronauten der europäischen Raumfahrtorganisation ESA ernannt. Er war nach Alexander Gerst als zweiter Deutscher zum Team der Esa-Astronauten gestoßen.

Maurer macht damit den ersten Schritt Richtung All. Der gebürtige Groniger verbrachte während seiner Grundausbildung unter anderem 16 Tage auf einer Nasa-Station unter Wasser. Mit der heutigen Auszeichnung steigt er in das missionsspezifische Training ein. Ins All fliegen wird der 48-Jährige frühstens 2020.

(L'essentiel/dpa)