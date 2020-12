Bundesländer machen Rückzieher bei Lockerungen

Mehrere deutsche Bundesländer rudern bei den geplanten Lockerungen für die Feiertage zurück. So auch das Saarland und Rheinland-Pfalz.

Leichte Lockerungen der Beschränkungen für Weihnachten, Verschärfungen hingegen für Silvester – mit dieser Linie steuert das Saarland in der Corona-Pandemie auf das Jahresende zu. So gilt am 24. Dezember sowie jeweils am Silvester- und Neujahrstag ein Verbot, auf belebten öffentlichen Plätzen und Straßen Alkohol zu trinken, wie die saarländische Landesregierung am Dienstag nach einer Kabinettssitzung mitteilte.

Saarland verkürzt Zeitraum für Lockerung

Die kommunalen Ordnungsbehörden können außerdem das Böllern auf belebten Straßen und Plätzen verbieten. Gelockert werden hingegen über die Weihnachtsfeiertage die Kontaktbeschränkungen, hinter der die Frage steht: Mit wie vielen Menschen darf ich mich noch treffen?

So ist zwischen dem 23. und dem 27. Dezember erlaubt, dass sich Angehörige eines Haushaltes mit höchstens zehn weiteren Menschen aus drei weiteren Haushalten oder «dem familiären Bezugskreis» treffen. Kinder bis 14 Jahre sind davon ausgenommen. Derzeit dürfen sich im Saarland Angehörige eines Haushaltes mit maximal fünf Personen aus einem weiteren Haushalt oder dem «familiären Bezugskreis» treffen, ausgenommen Kinder bis 14 Jahre. Anders als etwa das Nachbarland Rheinland-Pfalz spricht das Saarland für den privaten Bereich nicht nur dringende Empfehlungen aus.

Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sagte nach einer Kabinettssitzung, dass das exponentielle Wachstum der Corona-Infektionszahlen zwar gestoppt worden sei. Die bisherigen Maßnahmen – seit Anfang gilt ein Teil-Lockdown mit Schließung unter anderem von Restaurants sowie Kultur- und Freizeitbetrieben – habe aber nicht zu einem spürbaren Rückgang geführt.

Rheinland-Pfalz will Ausnahmen revidieren

Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz will anders als bislang geplant die Corona-Regeln für Treffen zum Jahresende nicht wesentlich lockern. Es sei zwar noch kein Beschluss gefasst, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz. Aber voraussichtlich werde es zu Silvester keine Ausnahmen von den Kontaktbeschränkungen geben. Für die Weihnachtszeit, vom 23. bis 27. Dezember, könnten Treffen von zehn Menschen aus drei Haushalten ermöglicht werden – «Kernfamilie und engste Freunde», sagte Dreyer.

«Die Zahlen sind nicht so, wie wir es uns wünschen», sagte die Regierungschefin zur jüngsten Entwicklung der Corona-Infektionen. «Das Ziel ist klar – wir müssen von den Zahlen runter.» Mit den Maßnahmen ab Anfang November seien die angestrebten Ziele leider nicht erreicht worden. Daher gebe es keinen Spielraum für Lockerungen. Die angekündigte, aber bislang noch nicht in die Rechtsverordnung aufgenommene Ausnahmeregelung müsse daher revidiert werden.

Partys zum Jahreswechsel seien diesmal nicht denkbar, sagte Dreyer. Große Menschenansammlungen mit hohem Alkoholkonsum an Silvester seien nicht zu verantworten und sollen auf öffentlichen Plätzen und auf öffentlichen Straßen ebenso verboten werden wie Silvesterfeuerwerk.

(L'essentiel/dpa)