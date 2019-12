29-​​Jährige verfolgt randalierende Jugendliche

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte die Frau am Mittwochabend die Jugendlichen zunächst aus ihrem Küchenfenster dabei beobachtet, wie sie ein Auto beschädigten. Die Frau lief nach draußen und nahm die Verfolgung auf, in deren Verlauf die beiden Täter einen obdachlosen Mann attackieren wollten.

Daraufhin schrie die Frau die beiden an und konnte schließlich einen Radfahrer sowie einen Polizeibeamten in Zivil auf die Situation aufmerksam machen. Gemeinsam konnten sie die Jugendlichen überwältigen.

(L'essentiel/dpa)